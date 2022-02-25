Зеленський просить росіян виборювати українців

15:52 25 лютий Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до росіян, які у Росії виходять на протести проти російсько-української війни.



Президент України звернувся до росіян російською.



Усім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, що ви почули нас, ви починаєте нам вірити.

Боріться за нас, боріться проти війни», – сказав Володимир Зеленський.

Тим часом російські правозахисники повідомляють про затримання російською поліцією понад 1800 протестувальників у різних містах Росії.



Управління Верховного комісара ООН стурбоване затриманнями росіян, назвавши їх "довільними".

«Арештовуючи фізичних осіб через те, що вони реалізують свої права на свободу висловлювання чи мирних зборів, це позбавлення їхніх свобод. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити довільно затриманих”, – йдеться у заяві.

За даними керівника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, через масштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого, за попередніми даними, загинули 57 людей. 169 дістали поранення.