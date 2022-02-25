Зеленський просить росіян виборювати українців

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до росіян, які у Росії виходять на протести проти російсько-української війни.
Президент України звернувся до росіян російською.
Усім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, що ви почули нас, ви починаєте нам вірити.
Президент України звернувся до росіян російською.
Усім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, що ви почули нас, ви починаєте нам вірити.
Боріться за нас, боріться проти війни», – сказав Володимир Зеленський.
Тим часом російські правозахисники повідомляють про затримання російською поліцією понад 1800 протестувальників у різних містах Росії.
Управління Верховного комісара ООН стурбоване затриманнями росіян, назвавши їх "довільними".
За даними керівника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, через масштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого, за попередніми даними, загинули 57 людей. 169 дістали поранення.
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