Зеленський прокоментував ракетні удари росії по греблі в Кривому Розі

09:27 15 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари зс рф по Кривому Рогу. Частину заяви він зробив російською, звертаючись до російських військових.

"Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Рогу, по греблі Карачунівського водосховища, по об'єктах, які не мають взагалі жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей - це ще одна причина, чому росія програє. Програє не лише цю війну, а саму історію. Історію пишуть люди, нелюди ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшов на нашу землю. Слабаки. Ви — слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами, яких соромитимуться їхні власні онуки, ви залишитеся.



Події показують, що єдиний вихід для російських солдатів — це здатися в полон українським силам. Тільки це гарантує їм збереження життя та ставлення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо у вочевидь програшній для росії війні", - сказав Зеленський.

Президент додав, що ракетний удар по греблі у Кривому Розі не врятує морально-психологічний стан російських солдатів.

"Вони зрозуміли, що російське командування бездарне, і що на них чекає в Україні розгром у всіх напрямках. Ніяким терором це росія не виправить, бо терор лише підтверджує слабкість того, хто до нього вдається", - продовжив Зеленський українською.

Нагадаємо, 14 вересня російські війська вдарили ракетами "Кинжал" та "Іскандер" по об'єктах гідротехнічної інфраструктури міста, розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Внаслідок цього рівень води в річці Інгулець піднявся на два-три метри.

За даними Вілкула, було підтоплено 112 приватних житлових будинків та дачних ділянок. Вночі для усунення аварії було проведено контрольовані підриви греблі, щоб збільшити пропускну спроможність річки. На ранок 15 вересня потік води в річці зменшився і її рівень почав спадати.