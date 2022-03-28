Зеленський прокоментував спробу влади рф заборонити його інтерв'ю російським журналістам

15:02 28 березня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію влади росії на його інтерв'ю російським журналістам, яка вимагала від ЗМІ відмовитись від публікації матеріалу.

Про це він заявив у одному зі своїх звернень.

"Сьогодні ми знову і знову переконуємося, наскільки далеко ми від російської федерації. Уявіть, вони там у москві переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти готувалися опублікувати наше інтерв'ю, російське цензурне відомство вийшло із погрозами... Це було б смішно, якби не було так трагічно.



Знищили свободу слова у своїй країні. Намагаються знищити сусідню країну. Зображують себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться короткої розмови із кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить, ми все правильно робимо, значить, вони нервують. Може, побачили, що у їхніх громадян виникає дедалі більше питань щодо стану справ у їхній державі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський дав перше після початку війни велике інтерв'ю російським журналістам. З ним поговорили головний редактор «Медузи» Іван Колпаков, головний редактор телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко, журналіст та письменник Михайло Зигар та спеціальний кореспондент «Комерсанта» Володимир Соловйов.

Ще до виходу інтерв'ю роскомнагляд вимагав від російських ЗМІ, які розмовляли із Зеленським, відмовитися від публікації. На якій підставі видання мали це зробити, регулятор не пояснив. Генпрокуратура рф пообіцяла дати «принципову правову оцінку змісту опублікованих висловлювань та факту їхнього розміщення».