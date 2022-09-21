Зеленський прокоментував "референдуми" рф на окупованих територіях

Позиції України не зміняться від заяв кремля щодо проведення "референдумів" на окупованих територіях.
Про це у вівторок, 20 вересня, йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що москва не сказала нічого нового.
Глава держави наголосив, що москва не сказала нічого нового.
Він закликав ще більше підтримувати ЗСУ, розвідку, ССО, СБУ, Нацгвардію, поліцію, прикордонників – усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.
Крім того, Зеленський додав, що необхідно продовжувати зберігати тиск і єдність, захищати Україну, звільняти нашу землю та не виявляти жодної слабкості.
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