Зеленський прокоментував "референдуми" рф на окупованих територіях

08:37 21 вересня Київ, Україна

Позиції України не зміняться від заяв кремля щодо проведення "референдумів" на окупованих територіях.

Про це у вівторок, 20 вересня, йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.



Глава держави наголосив, що москва не сказала нічого нового.

"Наші позиції - чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням", - наголосив Зеленський.

Він закликав ще більше підтримувати ЗСУ, розвідку, ССО, СБУ, Нацгвардію, поліцію, прикордонників – усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

"Наші позиції не змінюються від шуму або будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Бачимо розуміння не лише від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматися осторонь нашої боротьби", - підкреслив президент.

Крім того, Зеленський додав, що необхідно продовжувати зберігати тиск і єдність, захищати Україну, звільняти нашу землю та не виявляти жодної слабкості.