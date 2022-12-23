Зеленський продовжить здійснювати закордонні візити лише в одному випадку

16:10 23 грудня Київ, Україна

Володимир Зеленський заявив, що здійснюватиме закордонні візити лише у разі їхнього надважливого стратегічного наповнення, результативності для Сил оборони та прискорення перемоги.



Про це він сказав, виступаючи на конференції послів України.

"Я закликаю вас розглядати цей візит (у США) як дуже важливий орієнтир. У мене немає можливості здійснювати закордонні візити, просто немає можливості, немає часу, оскільки це робилося раніше в інших умовах. У мене є можливості здійснювати таку роботу в інших форматах, і ви це бачили, мені здається досить ефективно це було цього року, але якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж важливе стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту абсолютно безпосередньо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки щодо прискорення нашої перемоги, то, як виняток із загальної практики воєнного часу, можуть бути мої переговори та контакти на особистому рівні", - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожен посол повинен знати, який результат потенційно зможе дати у своєму напрямі перебування.



Президент нагадав, що напередодні здійснив свій перший із 24 лютого закордонний візит, що відбувся до ключового союзника України – США.



Він розповів, що це був результативний візит, під час якого є рішення щодо посилення української ППО, американський Конгрес працює над потужним фінансовим пакетом, а також, за його словами, є "істотні стратегічні домовленості зі США на найближчі місяці, які однозначно посилять можливості наших Сил оборони у ключових напрямках".



Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 21 грудня здійснив першу після початку повномасштабного вторгнення закордонну поїздку. Він відвідав США, де зустрівся з президентом Джозефом Байденом та виступив у Конгресі.



У ході цього візиту США оголосили про оборонну допомогу Україні більш ніж на 1,8 млрд доларів, у тому числі надання ЗРК Patriot.



Повертаючись додому, Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.