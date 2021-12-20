Зеленський продовжує міжнародні контакти на тлі загострення на Донбасі

18:36 06 квітень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, президент поінформував Трюдо про постійні порушення режиму "тиші" на Донбасі, а також про підвищення військової загрози для України з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба ОП 6 квітня.

"За час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинули 28 воїнів. З них 23 в цьому році. Тільки з 26 березня ми втратили 10 наших військових", - сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.



Президент подякував за співпрацю в рамках Канадської військової тренувальної місії UNIFIER і запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для ЗСУ, зокрема, збільшити кількість канадських військових інструкторів в нашій країні.



Президент наголосив на важливості питання про можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в Президент подякував за співпрацю в рамках Канадської військової тренувальної місії UNIFIER і запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для ЗСУ, зокрема, збільшити кількість канадських військових інструкторів в нашій країні.Президент наголосив на важливості питання про можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення про ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський знову запросив Трюдо на саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня і на святкування 30-річчя незалежності України.