Зеленський продовжує міжнародні контакти на тлі загострення на Донбасі

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, президент поінформував Трюдо про постійні порушення режиму "тиші" на Донбасі, а також про підвищення військової загрози для України з боку РФ.
Про це повідомляє пресслужба ОП 6 квітня.
Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.
Президент подякував за співпрацю в рамках Канадської військової тренувальної місії UNIFIER і запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для ЗСУ, зокрема, збільшити кількість канадських військових інструкторів в нашій країні.
Президент наголосив на важливості питання про можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
Крім того, Зеленський знову запросив Трюдо на саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня і на святкування 30-річчя незалежності України.
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