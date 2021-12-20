Зеленський продовжив санкції щодо російських банків

10:49 20 березень Київ, Україна

Зеленський продовжив санкції, запропоновані РНБО 11 березня, щодо двох банків РФ ще на три роки.

Текст указу опублікований на сайті глави держави 19 березня.

"Ввести в дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в документі.