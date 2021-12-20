Зеленський продовжив санкції щодо російських банків

Зеленський продовжив санкції, запропоновані РНБО 11 березня, щодо двох банків РФ ще на три роки.
Текст указу опублікований на сайті глави держави 19 березня.
У доданому файлі вказується, що санкції продовжуються щодо дочірньої компанії Ощадбанку, а також Промінвестбанку.
Нагадаємо, рішення про продовження санкцій проти банків РФ РНБО ухвалила 11 березня.
Напередодні РНБО ухвалила новий пакет санкцій, в який потрапили 27 фізичних осіб і 19 компаній.
Нагадаємо, рішення про продовження санкцій проти банків РФ РНБО ухвалила 11 березня.
Напередодні РНБО ухвалила новий пакет санкцій, в який потрапили 27 фізичних осіб і 19 компаній.
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