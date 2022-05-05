Зеленський закликав прискорити процедуру вступу України до ЄС

16:39 05 травня Київ, Україна

"Велике об'єднання - це потужна відповідь. І тому членство України в Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю" - Зеленський.

 
Україні потрібен швидкий рух до Європейського Союзу через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз — в умовах війни.

У рамках спеціальної скороченої процедури потрібне набуття членства в ЄС.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на міжнародній донорській конференції на підтримку України у Варшаві сьогодні, 5 травня.
 
"Війна росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання - це потужна відповідь. І тому членство України в Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків. І ви теж це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, теж до цього готові", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що членство в ЄС допоможе швидше відновитися після війни і посилити співпрацю з партнерами.

Він нагадав, що Україна вже готує масштабний план відновлення та потребує стратегічного міжнародного плану підтримки, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла.

Крім того, Україна запропонувала партнерам — цивілізованим та відповідальним державам — взяти шефство над тими регіонами, містами, над галузями, які найбільше постраждали від розв'язаної росією війни.
 
"Взяти шефство, щоб разом із нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, наших міст, селищ та галузей. Відновлення України має стати таким самим історичним прикладом для нашого часу та майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть, що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями через цю війну, зможуть повернутись додому", — резюмував Зеленський.