Зеленський закликав прискорити процедуру вступу України до ЄС

16:39 05 травня Київ, Україна

"Велике об'єднання - це потужна відповідь. І тому членство України в Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю" - Зеленський.

Україні потрібен швидкий рух до Європейського Союзу через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз — в умовах війни.



У рамках спеціальної скороченої процедури потрібне набуття членства в ЄС.



Про це сказав президент Володимир Зеленський на міжнародній донорській конференції на підтримку України у Варшаві сьогодні, 5 травня.

"Війна росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання - це потужна відповідь. І тому членство України в Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками. Я знаю, що ми готові до цих кроків. І ви теж це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, теж до цього готові", - наголосив Зеленський.



Президент переконаний, що членство в ЄС допоможе швидше відновитися після війни і посилити співпрацю з партнерами.



Він нагадав, що Україна вже готує масштабний план відновлення та потребує стратегічного міжнародного плану підтримки, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла.



Крім того, Україна запропонувала партнерам — цивілізованим та відповідальним державам — взяти шефство над тими регіонами, містами, над галузями, які найбільше постраждали від розв'язаної росією війни.