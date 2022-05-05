Зеленський закликав прискорити процедуру вступу України до ЄС

"Велике об'єднання - це потужна відповідь. І тому членство України в Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю" - Зеленський.
Україні потрібен швидкий рух до Європейського Союзу через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз — в умовах війни.
У рамках спеціальної скороченої процедури потрібне набуття членства в ЄС.
Про це сказав президент Володимир Зеленський на міжнародній донорській конференції на підтримку України у Варшаві сьогодні, 5 травня.
У рамках спеціальної скороченої процедури потрібне набуття членства в ЄС.
Про це сказав президент Володимир Зеленський на міжнародній донорській конференції на підтримку України у Варшаві сьогодні, 5 травня.
Президент переконаний, що членство в ЄС допоможе швидше відновитися після війни і посилити співпрацю з партнерами.
Він нагадав, що Україна вже готує масштабний план відновлення та потребує стратегічного міжнародного плану підтримки, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла.
Крім того, Україна запропонувала партнерам — цивілізованим та відповідальним державам — взяти шефство над тими регіонами, містами, над галузями, які найбільше постраждали від розв'язаної росією війни.
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