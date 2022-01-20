Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ та ПП-2

16:02 20 січень Київ, Україна

Під час зустрічі з сенаторами Сполучених Штатів Володимир Зеленський позначив свою тверду позицію, висловивши думку, що чекати на ескалацію з боку РФ немає сенсу. Санкції проти Росії вводити потрібно вже зараз.



Наближений до глави держави процитував слова Зеленського: «Санкції проти Північного потоку-2 треба запровадити зараз. Будь-які потенційні санкції проти «Північного потоку» чи інші санкції марні».



При цьому Володимир Олександрович висловив і загальну думку представників влади, заявивши, що введені санкції у разі ескалації з боку РФ стануть або нейтральними, або заохотять Володимира Путіна.



Загалом переговори українського президента з чиновниками Загалом переговори українського президента з чиновниками США пройшли у позитивному ключі, за винятком питань, що стосуються тимчасових рамок щодо запровадження санкцій проти Москви. Також Зеленський звернув увагу на підтримку Конгресу США, спрямовану на євроатлантичні устремління Києва.



В цей самий час Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням не розганяти паніку з приводу ймовірного нападу Росією та назвав усі подібні розмови фейками.