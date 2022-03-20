Зеленський закликав Росію до чесних переговорів

Володимир Зеленський у ніч на 19 березня записав відеозвернення, у якому закликав Росію розпочати чесні переговори.
Як зазначив президент України, Росія має шанс зменшити збитки від власних помилок, але вона має вести змістовні і без затягування переговори про мир і безпеку для України.
Український лідер заявив, що хоче, щоб його почули у Москві. Настав час зустрічатися і говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України, підкреслив він.
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