Зеленський закликав Росію до чесних переговорів

09:59 19 березня Київ, Україна

Володимир Зеленський у ніч на 19 березня записав відеозвернення, у якому закликав Росію розпочати чесні переговори.

Як зазначив президент України, Росія має шанс зменшити збитки від власних помилок, але вона має вести змістовні і без затягування переговори про мир і безпеку для України.

"Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру", – сказав Зеленський.

Український лідер заявив, що хоче, щоб його почули у Москві. Настав час зустрічатися і говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України, підкреслив він.