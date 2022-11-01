Зеленський закликав виключити рф із Групи двадцяти

12:24 01 листопада Київ, Україна

Російський глава публічно визнав, що віддав наказ про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня.

У зв'язку з цим його запрошення на саміт G20 необхідно відкликати, а росію слід виключити з Групи двадцяти.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті у вівторок, 1 листопада.
 
"Путін публічно визнав, що віддав наказ про ракетні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а росію - виключено з Групи двадцяти", - наголосив він.