Зеленський закликав виключити рф із Групи двадцяти

Російський глава публічно визнав, що віддав наказ про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня.
У зв'язку з цим його запрошення на саміт G20 необхідно відкликати, а росію слід виключити з Групи двадцяти.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті у вівторок, 1 листопада.
У зв'язку з цим його запрошення на саміт G20 необхідно відкликати, а росію слід виключити з Групи двадцяти.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті у вівторок, 1 листопада.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі