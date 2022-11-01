Зеленський закликав виключити рф із Групи двадцяти

"Путін публічно визнав, що віддав наказ про ракетні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а росію - виключено з Групи двадцяти", - наголосив він.