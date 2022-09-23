Зеленський закликав росіян здаватися та протестувати

08:11 23 вересня Київ, Україна

Український лідер Володимир Зеленський закликав росіян протестувати проти мобілізації на війну чи здаватись у полон.

"Коли росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію... Коли росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення росією будь-яких псевдореферендумів... Всім зрозуміло. Росія сама ховає перспективу переговорів своїми руками", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що в містах росії пройшли протести проти "часткової мобілізації".

"У містах росії пройшли протести проти мобілізації. І хай і не масові, але вони були. І є. І це є показник. Не тільки в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, Бурятії, в інших національних республіках і областях росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть", - сказав президент.

Звертаючись до росіян, Зеленський наголосив, що вони "вже стали співучасниками злочинів, вбивств та тортур українців".

"Тому що ви мовчали. Бо ви мовчите. І зараз вам час вибору. Для чоловіків у росії - це вибір: загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у росії вибір - втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи все-таки спробувати захистити їх від загибелі, війни, однієї людини", - сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що повістки на 300 тис. осіб були надруковані та підписані заздалегідь ще до того, як з'явилося рішення про мобілізацію.

"Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати до армії до мільйона чоловіків - це те головне, про що вони зараз замовчують", - наголосив президент.

Він нагадав, що на цій війні за пів року загинуло 55 тис. російських солдатів.

"Десятки тисяч поранені, скалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтесь в український полон. Це варіанти для вас, щоби вижити", - сказав глава держави.

Також радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Twitter, що громадян росії, які здалися в полон ЗСУ, повернуть до росії лише в тому випадку, якщо вони самі цього захочуть.



Подоляк закликав примусово мобілізованих громадян росії, які не бажають "безславно загинути в чужій країні", за першої ж нагоди здаватися в полон.