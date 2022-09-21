Зеленський закликав світових лідерів відмовитися від нейтралітету у ситуації війни

08:48 21 вересня Київ, Україна

Під час онлайн-участі у зустрічі The Clinton Global Initiative президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відмовитися від нейтралітету в ситуації війни, а США – спонукати інші країни більше допомагати Україні, зокрема зброєю.

Про це повідомив Офіс Президента України, Politico та Володимир Зеленський, який прокоментував свою участь у заході з Біллом Клінтоном у соцмережах.



Окрема панель зустрічі "The Clinton Global Initiative" (CGI) 20 вересня була присвячена Україні та президент Володимир Зеленський поспілкувався з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.



Український лідер зазначив, що США для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами у підтримці України та тиску на росію.

Коли США дають Україні артилерію, потім інші держави нас підтримують і також надають. Коли США визнають (країну – ред.) спонсором тероризму, демократії Європи також підтримуватимуть цю ініціативу. Тому, коли ви питаєте мене, чим США можуть допомогти, – бути лідерами", - сказав він.

Зеленський подякував США за допомогу Україні та надання зброї. Водночас він закликав США спонукати інші демократичні країни надавати велику допомогу Україні.

"У них є та артилерія, яка нам потрібна, відповідна зброя. І тут політично Сполучені Штати могли б чинити тиск", – зазначив Зеленський і додав, що це питання неодноразово обговорювалося з конгресменами, сенаторами, а також на рівні президентів.

Зеленський закликав світових лідерів відмовитися від нейтралітету у війні проти України, адже, запевнив він, у питанні боротьби з агресором не можна залишатися осторонь і не висловлювати позицію чітко.

"Не можна балансувати між добром і злом, світлом і пітьмою. Потрібно вибирати бік. Кожен суб'єкт, кожна держава відкрита, вільна. Тому вони можуть вибрати бік, але не можуть бути посередині", - зазначив він.

Зеленський заявив, що США та світова спільнота мають змусити росію сісти за стіл переговорів після того, як її війська покинуть територію України.



Він наголосив на важливості збереження єдності вільного світу у питаннях санкційного тиску на агресора. Особливо це стосується тих країн, де є російський лобізм.



За його словами, "дуже важливо не втратити об'єднану Європу - і тоді об'єднаний обсяг цих санкцій точно вдарить і по ВПК росії, і по економіці", і росіяни точно відчують наслідки загарбницької війни для свого гаманця.



На переконання Зеленського, найголовніша санкція, яку необхідно застосувати щодо росії, – це визнати її державою-спонсором тероризму.



Він також нагадав, що українська сторона нещодавно надала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які підготувала міжнародна робоча група під керівництвом Андрія Єрмака та колишнього генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.



Президент висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки України увійшли такі партнери, як США, Велика Британія, країни ЄС.