Зеленський закликав ЄС створити фінансовий Рамштайн для допомоги Україні

12:50 25 жовтня Київ, Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн працює над тим, щоб ЄС міг підтримати Україну сумою до 1,5 мільярда євро щомісяця під час війни. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів створити фінансовий Рамштайн для відновлення України.



Про це йшлося на конференції з плану повоєнного відновлення України за участю національних лідерів, експертів та керівників великих компаній, яка розпочалася у Берліні, повідомляють кореспонденти Громадського.



За словами президентки ЄК, в Україні тисячі зруйнованих будинків, кілька сотень шкіл перетворено на уламки, розбомблено незліченні мости, дороги, електростанції, залізнична інфраструктура та підприємства.

"Для українців це не лише статистика, це їхній щоденний досвід. Українці показують нам надію, впевненість у майбутньому, і вони продовжать боротися за це", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС ввів жорсткі санкції проти росії, а члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні понад 19 мільярдів євро підтримки, і це без урахування військової допомоги. Євросоюз також підвищує доступ українських товарів на свій єдиний ринок, бо це створює прибутки Україні.



Президентка ЄК також зазначила, що європейці надали притулок понад 8 мільйонам українців, які втекли від путінських бомб, і 4 мільйонам, які попросили про тимчасовий захист у країнах-членах ЄС.

"Я працюю з нашими державами членами, щоб ЄС міг підтримати Україну сумою до 1.5 мільярда євро щомісяця протягом війни. Це приблизно 18 мільярдів євро у 2023 році", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що російські удари по цивільній інфраструктурі України – це чисті акти терору.

"Росія намагається паралізувати Україну, але ми не дозволимо цьому статися. До того ж, ми знаємо, що є близько 11 мільйонів переселенців в Україні і їм потрібні укриття, тепло, вода, електроенергія, їхнім дітям необхідно ходити до школи, а отже, нам уже зараз потрібно відновити будинки, школи та інфраструктуру", - сказала голова ЄК.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський закликав розглядати допомогу Україні з точки зору безпеки чотирьох її елементів.

"Нам потрібна безпека на землі, ми працюємо заради неї разом, налагоджуючи оборонну співпрацю. Нам потрібна безпека в небі і працюємо заради неї, домовляючись про постачання систем ППО. Нам потрібна фінансова безпека і ми працюємо заради неї на багатьох рівнях — із МВФ, Світовим банком, ЄС, США, іншими партнерами. І четвертий рівень — це наша інституційна здатність: як ми реалізуємо усі наші програми, посилення програми відновлення вже зараз», — сказав він.

Президент переконаний, що вже зараз можна створити "фінансовий Рамштайн" для підтримки нашої спільної стабільності.