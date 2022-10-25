Зеленський закликав ЄС створити фінансовий Рамштайн для допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн працює над тим, щоб ЄС міг підтримати Україну сумою до 1,5 мільярда євро щомісяця під час війни. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів створити фінансовий Рамштайн для відновлення України.
Про це йшлося на конференції з плану повоєнного відновлення України за участю національних лідерів, експертів та керівників великих компаній, яка розпочалася у Берліні, повідомляють кореспонденти Громадського.
За словами президентки ЄК, в Україні тисячі зруйнованих будинків, кілька сотень шкіл перетворено на уламки, розбомблено незліченні мости, дороги, електростанції, залізнична інфраструктура та підприємства.
Про це йшлося на конференції з плану повоєнного відновлення України за участю національних лідерів, експертів та керівників великих компаній, яка розпочалася у Берліні, повідомляють кореспонденти Громадського.
За словами президентки ЄК, в Україні тисячі зруйнованих будинків, кілька сотень шкіл перетворено на уламки, розбомблено незліченні мости, дороги, електростанції, залізнична інфраструктура та підприємства.
За її словами, ЄС ввів жорсткі санкції проти росії, а члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні понад 19 мільярдів євро підтримки, і це без урахування військової допомоги. Євросоюз також підвищує доступ українських товарів на свій єдиний ринок, бо це створює прибутки Україні.
Президентка ЄК також зазначила, що європейці надали притулок понад 8 мільйонам українців, які втекли від путінських бомб, і 4 мільйонам, які попросили про тимчасовий захист у країнах-членах ЄС.
Вона наголосила, що російські удари по цивільній інфраструктурі України – це чисті акти терору.
У свою чергу, президент Володимир Зеленський закликав розглядати допомогу Україні з точки зору безпеки чотирьох її елементів.
Президент переконаний, що вже зараз можна створити "фінансовий Рамштайн" для підтримки нашої спільної стабільності.
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