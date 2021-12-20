Зеленський: приватизація в Україні буде відновлена

19:32 18 березень Київ, Україна

Приватизація в Україні була тимчасово припинена через світову пандемію. Як тільки країна подолає цю кризу, приватизація буде відновлена.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", присвяченому бізнесу.

"Ми почали процеси, яких роками уникали керівники нашої країни. Напевно, через їхні страшні назви - демонополізація, детінізація, дерегуляція. Ми почали в Україні масштабну приватизацію. Трохи вона загальмувалася через Covid-19, але точно ми усвідомлюємо, що триватиме цей важливий для країни, для бізнесу процес, позбавляючись від баласту, який завдавав країні тільки збитки і, на жаль, приносив Україні корупцію", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, були досягнуті "непогані показники макроекономіки, рекордно низької в історії України інфляції, облікової ставки Національного банку України та максимального рівня золото-валютних резервів за останні 8 років".



Також він додав, що Україна піднялася в рейтингу Doing business і підвищила кредитний рейтинг, змінила його на стабільний і позитивний.

"Ми довели, що кредити для бізнесу в Україні можуть бути не по знайомству з керівництвом державних або приватних банків, а доступними для всіх. Сьогодні за програмою 5-7-9 малий і середній бізнес отримав від держави вже більше 10 млрд грн", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що ще два роки тому можливість зареєструватися як фізособі-підприємцю за 15 хвилин "здавалася фантастикою, а зараз це можливо".



"Однак ми повинні визнати: навіть всі ці кроки не забезпечили того швидкого результату, який би міг вплинути на стрімкий зліт. Неможливо за 2 роки вилікувати і підняти на ноги те, що десятиліттями доводили до клінічної смерті, до коми", - заявив глава держави.



Зеленський зазначив, що зараз є всі підстави розраховувати на зростання економіки в 2021 році.