Зеленський: приватизація в Україні буде відновлена

Приватизація в Україні була тимчасово припинена через світову пандемію. Як тільки країна подолає цю кризу, приватизація буде відновлена.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", присвяченому бізнесу.
За словами Зеленського, були досягнуті "непогані показники макроекономіки, рекордно низької в історії України інфляції, облікової ставки Національного банку України та максимального рівня золото-валютних резервів за останні 8 років".
Також він додав, що Україна піднялася в рейтингу Doing business і підвищила кредитний рейтинг, змінила його на стабільний і позитивний.
Також він додав, що Україна піднялася в рейтингу Doing business і підвищила кредитний рейтинг, змінила його на стабільний і позитивний.
Зеленський додав, що ще два роки тому можливість зареєструватися як фізособі-підприємцю за 15 хвилин "здавалася фантастикою, а зараз це можливо".
"Однак ми повинні визнати: навіть всі ці кроки не забезпечили того швидкого результату, який би міг вплинути на стрімкий зліт. Неможливо за 2 роки вилікувати і підняти на ноги те, що десятиліттями доводили до клінічної смерті, до коми", - заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що зараз є всі підстави розраховувати на зростання економіки в 2021 році.
"Однак ми повинні визнати: навіть всі ці кроки не забезпечили того швидкого результату, який би міг вплинути на стрімкий зліт. Неможливо за 2 роки вилікувати і підняти на ноги те, що десятиліттями доводили до клінічної смерті, до коми", - заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що зараз є всі підстави розраховувати на зростання економіки в 2021 році.
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