Зеленський приєднається до саміту НАТО у Вільнюсі - Столтенберг

15:28 07 липня Київ, Україна

На вільнюському саміті НАТО лідери країн-членів Альянсу погодять пакет із трьома пунктами, які наблизять вступ України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції 7 липня. Він додав, що президент України Володимир Зеленський приєднається до них на новому засіданні ради Україна – НАТО.

"На вільнюському саміті буде оголошено основний меседж - НАТО залишається об'єднаним. Ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що лідери Альянсу узгодять пакет із трьома пунктами, які зроблять Україну ближче до НАТО", - сказав Столтенберг.

Він додав, що буде узгоджено багаторічну програму допомоги для забезпечення повної сумісності між українськими Збройними силами та НАТО.

"Друге - ми покращимо наші політичні зв'язки і створимо раду НАТО - Україна", - додав генеральний секретар Альянсу.

По-третє, за словами Столтенберга, лідери підтвердять, що Україна стане членом Альянсу та об'єднаються, щоб наблизити Україну до цієї мети.

"Президент Зеленський приєднається до нас на новому засіданні ради Україна – НАТО. Це буде платформа для консультацій у кризових ситуаціях та ухвалення рішень, де всі учасники, у тому числі й Україна, сидітимуть як рівні для вирішення питань безпеки", - сказав Столтенберг.

За словами Столтенберга, різниця між Бухарестською угодою 2008 та угодою, яку союзники проголосять на вільнюському саміті, полягає в тому, що зараз Україна набагато ближче до Альянсу. НАТО зараз співпрацює з Україною значно тісніше, особливо з 2014 року.

"На цьому саміті ми забезпечимо Україну високим рівнем співпраці та оперативної сумісності з НАТО. Цього разу лідери затвердять пакет, який допоможе Україні наблизитись до НАТО. Ми також наблизимо Україну до НАТО створеною радою Україна – НАТО”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що впевнений, що на саміті союзники знайдуть єдиний спосіб вирішити конкретну проблему членства України. Але зараз, за його словами, генсек НАТО не може вдаватися до деталей формулювання оголошення.

"Як завжди на самітах НАТО ми проводимо консультації щодо конкретних формулювань. Ми робимо це у тісному контакті з Україною. Я впевнений, що ми знайдемо те, що влаштовує всіх і дозволить Україні просунутися вперед у членство в НАТО", - пояснив генсек.

За його словами, конкретні формулювання будуть оприлюднені, коли будуть узгоджені та затверджені всіма лідерами. Він сказав, що впевнений, що ці формулювання будуть чіткими.