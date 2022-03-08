Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців з усіх місій у світі

09:44 08 березень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання українських миротворців, які беруть участь у міжнародних організаціях, для участі у захисті України.



Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.



За його словами, Зеленський ухвалив рішення відкликати українських високопрофесійних військових із усіх місій у світі разом із обладнанням.



У липні 2021 року у ЗСУ повідомляли, що 331 військовослужбовець Збройних сил України бере участь у 8 міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки під керівництвом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. На постійній основі за кордоном виконують завдання два національні контингенти та національний персонал.