Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців з усіх місій у світі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання українських миротворців, які беруть участь у міжнародних організаціях, для участі у захисті України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.
За його словами, Зеленський ухвалив рішення відкликати українських високопрофесійних військових із усіх місій у світі разом із обладнанням.
У липні 2021 року у ЗСУ повідомляли, що 331 військовослужбовець Збройних сил України бере участь у 8 міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки під керівництвом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. На постійній основі за кордоном виконують завдання два національні контингенти та національний персонал.
Перший контингент ㅡ 18 окремий вертолітний загін, який дислокується та виконує завдання на Африканському континенті у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з березня 2012 року. Загальна чисельність контингенту становить 250 осіб: 126 офіцерів та 124 службовці старшинського, сержантського та рядового складу.
Другий національний контингент – інженерний підрозділ, який виконує завдання у складі КФОР під безпосереднім керівництвом командувача силами КФОР, Місії НАТО та базується на військовій базі «Ново Село» у Косові. Загальна кількість контингенту становить 40 осіб.
Крім того, десятки представників національного персоналу виконують завдання у місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах.
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