Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20

12:18 08 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який проходитиме на Балі в Індонезії. Про це сказав речник президента Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.
“У якомусь форматі, звісно, Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, – сказав Никифоров.
Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.
 
Також з'явилася інформація, що глава країни-агресора володимир путін теж може взяти участь у саміті в онлайн-форматі. Таку заяву зробив президент Індонезії Джоко Відодо, повідомляє Reuters.
"Президент росії володимир путін приєднається до саміту лідерів G20 наступного тижня, "якщо дозволить ситуація"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, Відодо, який є головою зустрічі цьогорічного блоку великих економік, сказав, що путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив участі в саміті на Балі.
"Але якщо ні... можливо, він попросить зробити це віртуально", - сказав президент Індонезії.