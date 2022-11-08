Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який проходитиме на Балі в Індонезії. Про це сказав речник президента Сергій Никифоров.
За словами Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.
За словами Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.
Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.
Також з'явилася інформація, що глава країни-агресора володимир путін теж може взяти участь у саміті в онлайн-форматі. Таку заяву зробив президент Індонезії Джоко Відодо, повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, Відодо, який є головою зустрічі цьогорічного блоку великих економік, сказав, що путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив участі в саміті на Балі.
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