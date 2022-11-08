12:18 08 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який проходитиме на Балі в Індонезії. Про це сказав речник президента Сергій Никифоров.



За словами Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.

“У якомусь форматі, звісно, Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, – сказав Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Також з'явилася інформація, що глава країни-агресора володимир путін теж може взяти участь у саміті в онлайн-форматі. Таку заяву зробив президент Індонезії Джоко Відодо, повідомляє Reuters.

"Президент росії володимир путін приєднається до саміту лідерів G20 наступного тижня, "якщо дозволить ситуація"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, Відодо, який є головою зустрічі цьогорічного блоку великих економік, сказав, що путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив участі в саміті на Балі.