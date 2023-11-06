Зеленський запросив Трампа до України, маючи намір обговорити питання війни

08:17 06 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до України, як він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News у програмі Meet the Press у неділю, 5 листопада.

"Трампа тут радісно вітатимуть. Президент Байден вже був в Україні, і я думаю, що він зрозумів деякі аспекти, які можна по-справжньому оцінити тільки на місці. Тому я запрошую президента Трампа", - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що йому знадобляться лише 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не в змозі керувати війною. Він нагадав заяву колишнього президента США про те, що може завершити військовий конфлікт протягом 24 годин, якщо його оберуть знову 2024 року.

"Якщо він вирішить приїхати сюди, мені потрібно всього 24 хвилини, так, 24 хвилини, щоб пояснити йому. Анітрохи не більше. Він не здатний запровадити мир через втручання в дії путіна", - додав Зеленський.

Президент також висловив сумніви щодо того, чи Трамп підтримуватиме Україну, якщо його переоберуть на новий президентський термін.