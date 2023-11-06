Зеленський запросив Трампа до України, маючи намір обговорити питання війни

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до України, як він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News у програмі Meet the Press у неділю, 5 листопада.
Зеленський підкреслив, що йому знадобляться лише 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не в змозі керувати війною. Він нагадав заяву колишнього президента США про те, що може завершити військовий конфлікт протягом 24 годин, якщо його оберуть знову 2024 року.
Президент також висловив сумніви щодо того, чи Трамп підтримуватиме Україну, якщо його переоберуть на новий президентський термін.
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