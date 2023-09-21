Зеленський прибув до Вашингтона: важливі переговори та ППО для України

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці США, Вашингтона, де заплановано важливі переговори.
Про це він повідомив через свій акаунт у Telegram у четвер, 21 вересня.
У своєму повідомленні Зеленський наголосив, що серед ключових питань на переговорах у Вашингтоні буде обговорення постачання систем протиповітряної оборони (ППО) для України.
Президент також оцінив масований ракетний удар росії по Україні, зазначивши, що хоча більшість ракет була збита, але не всі. Він висловив подяку рятувальникам, які оперативно реагували на подію та розпочали ліквідацію наслідків ракетних атак. Зеленський також висловив вдячність країнам, які надали Україні протиракетні системи.
На закінчення президент підкреслив, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони, санкцій проти росії та підтримки для українських військових на передовій. Він наголосив на важливості перемоги над російським тероризмом і висловив надію на досягнення цієї мети.
Про це він повідомив через свій акаунт у Telegram у четвер, 21 вересня.
У своєму повідомленні Зеленський наголосив, що серед ключових питань на переговорах у Вашингтоні буде обговорення постачання систем протиповітряної оборони (ППО) для України.
Президент також оцінив масований ракетний удар росії по Україні, зазначивши, що хоча більшість ракет була збита, але не всі. Він висловив подяку рятувальникам, які оперативно реагували на подію та розпочали ліквідацію наслідків ракетних атак. Зеленський також висловив вдячність країнам, які надали Україні протиракетні системи.
На закінчення президент підкреслив, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони, санкцій проти росії та підтримки для українських військових на передовій. Він наголосив на важливості перемоги над російським тероризмом і висловив надію на досягнення цієї мети.
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