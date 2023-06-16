Зеленський представив нового голову ОВА в Одесі під час свого візиту

19:39 31 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив Олега Кіпера, нового голову ОВА, та провів важливу нараду з військовими та правоохоронними органами.



Про це повідомив сам Зеленський у Telegram.

"Робоча поїздка до Одеської області. На нараді з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону обговорили поточну ситуацію в Одеській області. Також презентував Олега Кіпера, нового керівника Одеської ОВА. Цей регіон є пріоритетним для нашої незалежної держави", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що на нараді було розглянуто такі питання:

Відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури після російських обстрілів та забезпечення її надійної роботи.

Перезапуск ключових підприємств за умов воєнного стану.

Задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Реабілітація військових.

Зеленський також високо оцінив роботу обласного управління СБУ у боротьбі з розвідувально-підривною діяльністю супротивника.