Зеленський представив нового голову ОВА в Одесі під час свого візиту

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив Олега Кіпера, нового голову ОВА, та провів важливу нараду з військовими та правоохоронними органами.
Про це повідомив сам Зеленський у Telegram.
Про це повідомив сам Зеленський у Telegram.
Президент наголосив, що на нараді було розглянуто такі питання:
- Відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури після російських обстрілів та забезпечення її надійної роботи.
- Перезапуск ключових підприємств за умов воєнного стану.
- Задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.
- Реабілітація військових.
Зеленський також високо оцінив роботу обласного управління СБУ у боротьбі з розвідувально-підривною діяльністю супротивника.
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