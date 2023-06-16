Зеленський представив нового голову ОВА в Одесі під час свого візиту

19:39 31 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив Олега Кіпера, нового голову ОВА, та провів важливу нараду з військовими та правоохоронними органами.

Про це повідомив сам Зеленський у Telegram.
 
"Робоча поїздка до Одеської області. На нараді з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону обговорили поточну ситуацію в Одеській області. Також презентував Олега Кіпера, нового керівника Одеської ОВА. Цей регіон є пріоритетним для нашої незалежної держави", - наголосив Зеленський.
 
Президент наголосив, що на нараді було розглянуто такі питання:
  • Відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури після російських обстрілів та забезпечення її надійної роботи.
  • Перезапуск ключових підприємств за умов воєнного стану.
  • Задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.
  • Реабілітація військових.
Зеленський також високо оцінив роботу обласного управління СБУ у боротьбі з розвідувально-підривною діяльністю супротивника.