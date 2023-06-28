Зеленський пропонує ввести обов'язкове знання англійської для державних посад

Президент Володимир Зеленський пропонує, щоб знання англійської мови стало обов'язковою вимогою для займаних державних посад, відповідно до інформації, отриманої із проєкту закону №9432 (щодо застосування англійської мови в Україні), опублікованого на сайті Верховної Ради.
Володимир Зеленський вніс цей законопроєкт до парламенту 28 червня, у День Конституції України.
У разі ухвалення закону вимога володіння англійською мовою поширюватиметься на такі посади:
Володимир Зеленський вніс цей законопроєкт до парламенту 28 червня, у День Конституції України.
У разі ухвалення закону вимога володіння англійською мовою поширюватиметься на такі посади:
- державна служба категорії "А";
- державна служба категорій "Б" та "В", перелік яких встановлюватиметься Кабінетом Міністрів;
- голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники;
- військовослужбовці офіцерського складу, службовці за контрактом (перелік встановлюється КМУ);
- поліціянти середнього та вищого рангів у Національній поліції, начальники в інших правоохоронних органах та службах цивільного захисту (перелік встановлюється урядом);
- прокурори;
- працівники митних та податкових органів (перелік встановлюється КМУ);
- керівники державних підприємств та організацій державного сектору економіки (перелік визначає Кабмін).
Також вимога знання англійської мови може бути пред'явлена в органах місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародне співробітництво (за винятком виборних посад).
Рівень володіння англійською мовою, необхідний тим, хто прагне обійняти державні посади, визначатиметься Кабінетом Міністрів. Відповідні вимоги буде розроблено з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Військові також будуть зобов'язані відповідати стандарту НАТО STANAG 6001.
У період військового стану та мобілізації вимога знання англійської мови не поширюватиметься на військовослужбовців та правоохоронців.
В інших сферах знання англійської мови заохочується, але не є обов'язковим відповідно до закону. Послуги громадського транспорту мають бути дубльовані англійською мовою.
Іспит з англійської мови для державних службовців проводитиметься безкоштовно. Він може бути складений не частіше ніж один раз на 4 місяці, без обмежень на кількість спроб.
Вимога знання англійської мови для державних службовців категорії "А" та керівників місцевих держадміністрацій та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після закінчення військового стану, а для інших посад – через 4 роки після завершення військового стану. Це визначено перехідними положеннями.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, англійська мова є офіційною де-юре в 58 зі 196 країн, а де-факто - в багатьох інших країнах. Вона є однією з шести офіційних мов ООН, а також офіційною мовою Євросоюзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
Рівень володіння англійською мовою, необхідний тим, хто прагне обійняти державні посади, визначатиметься Кабінетом Міністрів. Відповідні вимоги буде розроблено з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Військові також будуть зобов'язані відповідати стандарту НАТО STANAG 6001.
У період військового стану та мобілізації вимога знання англійської мови не поширюватиметься на військовослужбовців та правоохоронців.
В інших сферах знання англійської мови заохочується, але не є обов'язковим відповідно до закону. Послуги громадського транспорту мають бути дубльовані англійською мовою.
Іспит з англійської мови для державних службовців проводитиметься безкоштовно. Він може бути складений не частіше ніж один раз на 4 місяці, без обмежень на кількість спроб.
Вимога знання англійської мови для державних службовців категорії "А" та керівників місцевих держадміністрацій та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після закінчення військового стану, а для інших посад – через 4 роки після завершення військового стану. Це визначено перехідними положеннями.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, англійська мова є офіційною де-юре в 58 зі 196 країн, а де-факто - в багатьох інших країнах. Вона є однією з шести офіційних мов ООН, а також офіційною мовою Євросоюзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
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