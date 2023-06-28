Зеленський пропонує ввести обов'язкове знання англійської для державних посад

15:13 28 червня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський пропонує, щоб знання англійської мови стало обов'язковою вимогою для займаних державних посад, відповідно до інформації, отриманої із проєкту закону №9432 (щодо застосування англійської мови в Україні), опублікованого на сайті Верховної Ради.



Володимир Зеленський вніс цей законопроєкт до парламенту 28 червня, у День Конституції України.



У разі ухвалення закону вимога володіння англійською мовою поширюватиметься на такі посади:

державна служба категорії "А";

державна служба категорій "Б" та "В", перелік яких встановлюватиметься Кабінетом Міністрів;

голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, службовці за контрактом (перелік встановлюється КМУ);

поліціянти середнього та вищого рангів у Національній поліції, начальники в інших правоохоронних органах та службах цивільного захисту (перелік встановлюється урядом);

прокурори;

працівники митних та податкових органів (перелік встановлюється КМУ);

керівники державних підприємств та організацій державного сектору економіки (перелік визначає Кабмін).

Також вимога знання англійської мови може бути пред'явлена в органах місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародне співробітництво (за винятком виборних посад).



Рівень володіння англійською мовою, необхідний тим, хто прагне обійняти державні посади, визначатиметься Кабінетом Міністрів. Відповідні вимоги буде розроблено з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Військові також будуть зобов'язані відповідати стандарту НАТО STANAG 6001.



У період військового стану та мобілізації вимога знання англійської мови не поширюватиметься на військовослужбовців та правоохоронців.



В інших сферах знання англійської мови заохочується, але не є обов'язковим відповідно до закону. Послуги громадського транспорту мають бути дубльовані англійською мовою.



Іспит з англійської мови для державних службовців проводитиметься безкоштовно. Він може бути складений не частіше ніж один раз на 4 місяці, без обмежень на кількість спроб.



Вимога знання англійської мови для державних службовців категорії "А" та керівників місцевих держадміністрацій та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після закінчення військового стану, а для інших посад – через 4 роки після завершення військового стану. Це визначено перехідними положеннями.



Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, англійська мова є офіційною де-юре в 58 зі 196 країн, а де-факто - в багатьох інших країнах. Вона є однією з шести офіційних мов ООН, а також офіційною мовою Євросоюзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.