Зеленський пояснив, яку відповідь отримає росія на потенційний ядерний удар

07:19 23 жовтня Київ, Україна

Якщо російські агресори завдадуть ядерного удару по Офісу президента в Києві, світ має відповісти ударом по центру ухвалення рішень у самій Росії. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC, оприлюдненому у суботу, 22 жовтня.

"Ми з вами постійно чуємо заклики, що росія має завдати удару по центрам прийняття рішень (в Україні – ред.). Як повинен світ відповідати? Чи не є Україна країною НАТО чи не НАТО?". Це відбувається на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", – сказав Зеленський. "Якщо ти так зробиш, ти маєш знати: через секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по центру ухвалення рішень у тебе, у твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це питання того, що тобі хтось загрожує, але той, хто загрожує, має про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати чи вбити, він знає, що він сяде у в'язницю, тому що він винний", – додав президент.

Зеленський зазначив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації і з таким сусідом, який, крім сили, нічого не розуміє".

Раніше в НАТО заявили, що можливе застосування ядерної зброї проти України, швидше за все, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого Альянсу.

У свою чергу американський президент Джо Байден попередив про небезпеку, пов'язану з ядерними загрозами Росії.. За його словами, вперше після кубинської кризи виникла безпосередня загроза застосування ядерної зброї.