Зеленський поставив новому главі МВС завдання підняти рівень довіри до правоохоронців

16:17 16 липня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський представив колективу новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і поставив йому низку завдань, зокрема, підняти рівень довіри до поліції.

"Ви знаєте свою роботу краще за мене і краще будь-якого громадянина України. Дуже важливо, щоб ми всі пишалися нашою національною поліцією, нашими правоохоронними органами. І мені здається, що це завдання є головним для нового міністра МВС. Це завдання не від президента і уряду, а від мене, як від громадянина України. Хочу довіряти і пишатися", - заявив Зеленський.

Він привітав Монастирського з призначенням: "Вітаю вас з цією дуже важливою, як мені здається, довірою з боку парламенту, уряду і президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".