Зеленський поставив новому главі МВС завдання підняти рівень довіри до правоохоронців
16:17 16 липня Київ, Україна
Глава України Володимир Зеленський представив колективу новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і поставив йому низку завдань, зокрема, підняти рівень довіри до поліції.
"Ви знаєте свою роботу краще за мене і краще будь-якого громадянина України. Дуже важливо, щоб ми всі пишалися нашою національною поліцією, нашими правоохоронними органами. І мені здається, що це завдання є головним для нового міністра МВС. Це завдання не від президента і уряду, а від мене, як від громадянина України. Хочу довіряти і пишатися", - заявив Зеленський.
Він привітав Монастирського з призначенням: "Вітаю вас з цією дуже важливою, як мені здається, довірою з боку парламенту, уряду і президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".
"Дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам і, перш за все, міністру МВС. Тому що я, як громадянин України, хочу дуже сильно довіряти правоохоронним органам і поважати представників правоохоронних органів, які захищають спокій і безпеку людей", - додав Зеленський.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі