Зеленський після зустрічі з президентом Румунії: Є рішення щодо навчання українських пілотів на F-16

16:46 10 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Румунія підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі взаємодії. Йдеться про заходи безпеки в Чорному морі, підтримку "формули миру", розширення економічної та логістичної взаємодії.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.



За словами Зеленського, незабаром почне працювати зерновий коридор з України – через Молдову до Румунії. Він також зазначив, що є рішення щодо підготовки українських пілотів на F-16.

"Є рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16, вже створюється такий центр підготовки. Обговорили, як прискорити таку підготовку, домовилися, що українських пілотів буде включено до першої хвилі навчання. Будуть хороші новини з артилерії та ППО", - сказав Зеленський.

Зі свого боку, президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що підписана двостороння декларація підкреслює "принципові рамки подальшої співпраці".

"Зосереджуємося на допомозі Україні у перемозі у війні, але як сусіди та партнери ми зобов'язані розглядати наші відносини у довгостроковій перспективі. Запевнив Зеленського, що Румунія та суспільство сповнені рішучості підтримувати багатосторонньо та змістовно Україну та її народ. У тому числі з військовою допомогою, стільки часу, скільки буде потрібно до перемоги над росією", - наголосив Йоханніс.

За його словами, удари росії по портовій інфраструктурі України - це військові злочини, які негативно впливають на вивезення зернових з України та світову харчову безпеку.

"На національному та союзницькому рівні вжили необхідних заходів для посилення дії з моніторингу, підвищення пильності військової поліції в Чорноморському регіоні та продовжуємо зусилля щодо розміщення засобів оборони. Я підтвердив готовність Румунії працювати поряд із нашими партнерами, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки. Погоджено подвоєння можливостей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільгосппродукції", - сказав Клаус Йоханніс.

Він додав, що на сьогодні через Румунію йде транзитом майже 60% загального обсягу експорту зерна з України, з початку повномасштабної війни через країну транзитом пройшло понад 27 млн тонн українського зерна.



Йоханніс також підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів стосовно вступу до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року.