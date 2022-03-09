Зеленський відвідає Туреччину з робочим візитом

19:39 13 жовтень Київ, Україна

У період з 15 по 17 жовтня планується робочий візит президента України Володимира Зеленського в Турецьку Республіку.
 
Про це під час позачергового засідання уряду повідомив міністр оборони України Андрій Таран.
"У рамках проведення в Турецькій Республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту президента України планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки", - зазначив міністр оборони України Андрій Таран.