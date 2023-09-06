Зеленський відвідав бойові бригади на Донбасі та нагородив українських захисників

Крім цього, Зеленський нагородив орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня захисників та захисниць, які виявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області та побував у командних пунктах військових з'єднань, які захищають Україну у складі оперативно-тактичної групи (ОТГ) "Донецьк".Про це глава держави повідомив на своїй Facebook-сторінці.Він заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТГ, а також про статус виконання бойових завдань та рівень матеріально-технічного забезпечення.Зеленський поспілкувався з командирами з проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в безпілотниках та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.Президент разом із військовими обговорив створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та звільнить час командирів для бойової роботи. Також йшлося про способи підвищення мотивації воїнів.Глава держави вручив нагороди українським захисникам. Зокрема, орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Віктор Сікоза, який захищає країну з березня 2014 року.