Зеленський відвідав бойові бригади на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 15 серпня відвідав військових та особисто подякував за хоробрість та "справжню українську силу".
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зеленський розповів про низку успіхів українських захисників, зокрема:
- П'ята окрема штурмова бригада не дала армії росії оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку.
- 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" відкинув ворога на 6 кілометрів і знищив до двох рот окупантів.
- Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади днями не дали росіянам вийти у напрямку Костянтинівки та відкинули ворога до 8 кілометрів у глибину його позицій.
- Воїни взводу "Десептікони" взяли в боях важливі об'єкти та панівні висоти, що дозволило успішно продовжувати активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.
- 92-а окрема штурмова бригада веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони армії росії, та створює умови для просування Сил оборони та звільнення української землі.
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