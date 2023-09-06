Зеленський відвідав бойові бригади на Донбасі

19:11 16 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 15 серпня відвідав військових та особисто подякував за хоробрість та "справжню українську силу".



Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші воїни на Донбасі потужно борються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібний: наш рух уперед", - зазначив президент.

Зеленський розповів про низку успіхів українських захисників, зокрема:

П'ята окрема штурмова бригада не дала армії росії оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку.

24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" відкинув ворога на 6 кілометрів і знищив до двох рот окупантів.

Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади днями не дали росіянам вийти у напрямку Костянтинівки та відкинули ворога до 8 кілометрів у глибину його позицій.

Воїни взводу "Десептікони" взяли в боях важливі об'єкти та панівні висоти, що дозволило успішно продовжувати активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

92-а окрема штурмова бригада веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони армії росії, та створює умови для просування Сил оборони та звільнення української землі.