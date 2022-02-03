Зеленський доручив скасувати призов на строкову службу з 1 січня 2024 року

11:30 02 лютий Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати припинення призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.



Про це йдеться в указі президента.



Документ передбачає, що в Україні буде запроваджено модель інтенсивної системи військової підготовки, яка стане альтернативою для призову на строкову службу.



Відповідно до назви, наказ має на меті забезпечення державного суверенітету, захисту прав і свобод громадян, посилення обороноздатності держави, розвитку професійної складової Збройних сил України.



Указ Зеленського зобов’язав Міноборони розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на профоснові.



В цей час в армію призивають чоловіків віком від 18 до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби.



Указ також передбачає, що протягом 2023 року Міноборони має збільшити зарплати військовим мінімум до триразового розміру мінімальної зарплати.



Також відомство має розробити концепцію житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.



Згідно з указом, з 2022 по 2025 рік чисельність ЗСУ має зрости на 100 000 військових, а контракти для солдатів мають стати тривалішими.