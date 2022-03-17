Зеленський попросив релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн-режим

У зв'язку зі сформованою ситуацією в країні, Володимир Зеленський звернувся з проханням до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій допомогти владі у протидії епідемії COVID-19.
За інформацією МОЗ, в Україні в останні тижні фіксується 5-6 тисяч нових випадків коронавірусу щодня і спостерігається тенденція до зростання захворюваності. Гірше за всіх переносять хворобу люди похилого віку - на цю категорію громадян припадає 80-85% всіх летальних випадків COVID-19. У низці регіонів країни завантаженість ліжок в лікарнях становить 70%, а в деяких населених пунктах - 100%.
За його словами, держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медустанови тільки на лікування хворих з COVID-19.
Своєю чергою присутні представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій запевнили, що будуть максимально використовувати і вживати заходів для дотримання карантинних рекомендацій, в тому числі щодо соціальної дистанції. При деяких релігійних організаціях введені соціальні ініціативи щодо закупівлі та передачі продуктів і всього необхідного літнім людям і малозабезпеченим з метою зменшення їхніх соціальних контактів з потенційно хворими людьми.
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