Зеленський попросив релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн-режим

22:19 19 жовтня Київ, Україна

У зв'язку зі сформованою ситуацією в країні, Володимир Зеленський звернувся з проханням до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій допомогти владі у протидії епідемії COVID-19.



За інформацією МОЗ, в Україні в останні тижні фіксується 5-6 тисяч нових випадків коронавірусу щодня і спостерігається тенденція до зростання захворюваності. Гірше за всіх переносять хворобу люди похилого віку - на цю категорію громадян припадає 80-85% всіх летальних випадків COVID-19. У низці регіонів країни завантаженість ліжок в лікарнях становить 70%, а в деяких населених пунктах - 100%.

"Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Мова йде не тільки про церкви, а й про будь-які приміщення і заходи", - підкреслив Зеленський.

За його словами, держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медустанови тільки на лікування хворих з COVID-19.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9500 щоденних заражень коронавірусом. Якщо мати більше ніж 9500 інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім", - пояснив президент.

Своєю чергою присутні представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій запевнили, що будуть максимально використовувати і вживати заходів для дотримання карантинних рекомендацій, в тому числі щодо соціальної дистанції. При деяких релігійних організаціях введені соціальні ініціативи щодо закупівлі та передачі продуктів і всього необхідного літнім людям і малозабезпеченим з метою зменшення їхніх соціальних контактів з потенційно хворими людьми.