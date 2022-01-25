Зеленський пообіцяв надати гумдопомогу Індії

20:14 07 травень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський провів зустріч з власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавало, чию вакцину CoviShield від коронавірусу отримала Україна.

Про це повідомляє пресслужба президента 7 травня.

«Вакцинація - це зараз питання номер один не тільки в Україні, але і у всьому світі. І тому я хочу подякувати Serum Institute і вам особисто, адже перші вакцини, які отримала Україна, були саме від вас», - зазначив Зеленський.

Президент побажав здоров'я народу Індії, де зараз складна епідемічна ситуація через поширення COVID-19. Він підкреслив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.

«Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України», - зазначив Зеленський.

Пунавала в свою чергу зазначив, що Індія вже поставила Україні пів мільйона доз вакцини від коронавірусу. Він також запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, як тільки індійський уряд відновить її експорт.



Президент також запропонував Пунавалі розглянути можливості співпраці Serum Institute of India і українських партнерів з метою спільної розробки і виробництва в Україні медпрепаратів, ліків і вакцин, в тому числі і від COVID-19.