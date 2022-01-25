Зеленський пообіцяв надати гумдопомогу Індії

Глава України Володимир Зеленський провів зустріч з власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавало, чию вакцину CoviShield від коронавірусу отримала Україна.
Про це повідомляє пресслужба президента 7 травня.
Президент побажав здоров'я народу Індії, де зараз складна епідемічна ситуація через поширення COVID-19. Він підкреслив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.
Пунавала в свою чергу зазначив, що Індія вже поставила Україні пів мільйона доз вакцини від коронавірусу. Він також запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, як тільки індійський уряд відновить її експорт.
Президент також запропонував Пунавалі розглянути можливості співпраці Serum Institute of India і українських партнерів з метою спільної розробки і виробництва в Україні медпрепаратів, ліків і вакцин, в тому числі і від COVID-19.
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