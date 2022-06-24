Зеленський: Отримання статусу кандидата на вступ до ЄС – це заручини

11:31 24 червня Київ, Україна

Набуття статусу кандидата на вступ до ЄС – це заручини.

"У площині не політичних, а людських відносин отримання статусу кандидата – це заручини. Серйозний крок у відносинах України та ЄС. Це не просто дружба, не симпатія, а твердий та офіційний намір стати в майбутньому одним цілим". У найближчому майбутньому" - Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, відтепер ми не належимо до "третіх країн". Україна зможе приєднуватися до роботи окремих органів та нових програм ЄС.



Також уряд розробив дорожню карту щодо втілення законодавства, норм та правил ЄС у всіх сферах життя. Крім того, парламент має схвалити низку євроінтеграційних законів.



Президент наголосив, що Україна втілює реформи з власних переконань, оскільки прагне не приєднатися, а повернутись до європейської родини.