Зеленський: Отримання статусу кандидата на вступ до ЄС – це заручини

Набуття статусу кандидата на вступ до ЄС – це заручини.
За словами Зеленського, відтепер ми не належимо до "третіх країн". Україна зможе приєднуватися до роботи окремих органів та нових програм ЄС.
Також уряд розробив дорожню карту щодо втілення законодавства, норм та правил ЄС у всіх сферах життя. Крім того, парламент має схвалити низку євроінтеграційних законів.
Президент наголосив, що Україна втілює реформи з власних переконань, оскільки прагне не приєднатися, а повернутись до європейської родини.
Також уряд розробив дорожню карту щодо втілення законодавства, норм та правил ЄС у всіх сферах життя. Крім того, парламент має схвалити низку євроінтеграційних законів.
Президент наголосив, що Україна втілює реформи з власних переконань, оскільки прагне не приєднатися, а повернутись до європейської родини.
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