Зеленський поїде до Японії на зустріч лідерів G7 - Данилов

09:30 19 травня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Японії для участі у саміті лідерів G7. Раніше Зеленський збирався взяти участь у саміті по відеозв'язку.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"На зустрічі будуть розглянуті дуже значущі питання, тому саме фізична присутність нашого президента важлива для того, щоб відстоювати наші інтереси — надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію щодо тих подій, які просуваються на території нашої країни", - сказав Данилов.

Лідери G7 проведуть зустріч з 19 по 21 травня у японському місті Хіросіма.

Про те, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі, повідомили у п'ятницю, 19 травня, урядові джерела Японії та США, передає Kyodo.

"Це буде перша поїздка Зеленського до Азії після початку вторгнення росії до України у лютому минулого року. Раніше в уряді Японії повідомили, що Зеленський візьме участь у недільних дискусіях на саміті G7 онлайн", - зазначає японське ЗМІ.

Bloomberg інформує, що люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації, розповіли, що "Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав". Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.

Нагадаємо, домінуючою темою саміту "Великої сімки" є вторгнення росії в Україну і війна, що триває. Відносини з Китаєм також стануть ключовою темою, оскільки лідери G7 прагнуть забезпечити "вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон".



Японія розширила список запрошених, включивши в нього Австралію, Індію, Бразилію, Південну Корею, В'єтнам, Індонезію, Коморські острови (що представляють Африканський союз) і Острови Кука (що представляють Форум тихоокеанських островів).