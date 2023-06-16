Зеленський поїде до Японії на зустріч лідерів G7 - Данилов

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Японії для участі у саміті лідерів G7. Раніше Зеленський збирався взяти участь у саміті по відеозв'язку.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.
Лідери G7 проведуть зустріч з 19 по 21 травня у японському місті Хіросіма.
Про те, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі, повідомили у п'ятницю, 19 травня, урядові джерела Японії та США, передає Kyodo.
Bloomberg інформує, що люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації, розповіли, що "Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав". Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.
Нагадаємо, домінуючою темою саміту "Великої сімки" є вторгнення росії в Україну і війна, що триває. Відносини з Китаєм також стануть ключовою темою, оскільки лідери G7 прагнуть забезпечити "вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон".
Японія розширила список запрошених, включивши в нього Австралію, Індію, Бразилію, Південну Корею, В'єтнам, Індонезію, Коморські острови (що представляють Африканський союз) і Острови Кука (що представляють Форум тихоокеанських островів).
Японія розширила список запрошених, включивши в нього Австралію, Індію, Бразилію, Південну Корею, В'єтнам, Індонезію, Коморські острови (що представляють Африканський союз) і Острови Кука (що представляють Форум тихоокеанських островів).
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