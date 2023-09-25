Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams до України

Перша партія танків Abrams M1, обіцяних Сполученими Штатами, прибула в Україну 23 вересня, повідомила The New York Times із посиланням на двох чиновників американського міністерства оборони на умовах анонімності.
Газета вказує, що співрозмовники не назвали кількість броньованих машин, які вже прибули до України, але запевнили, що ще більше танків Abrams буде відправлено найближчими місяцями.
Президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття першої партії американських танків Abrams до України.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
M1 Abrams - основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Він є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних воєн та збройних конфліктів.
Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (працюючих на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошарової композитної броні, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відведення членів екіпажу з-під удару в разі влучання снаряду.
"Abrams" є одним із найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.
Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (працюючих на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошарової композитної броні, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відведення членів екіпажу з-під удару в разі влучання снаряду.
"Abrams" є одним із найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.
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