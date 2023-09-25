Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams до України

14:55 25 вересня Київ, Україна

Перша партія танків Abrams M1, обіцяних Сполученими Штатами, прибула в Україну 23 вересня, повідомила The New York Times із посиланням на двох чиновників американського міністерства оборони на умовах анонімності.

Газета вказує, що співрозмовники не назвали кількість броньованих машин, які вже прибули до України, але запевнили, що ще більше танків Abrams буде відправлено найближчими місяцями.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття першої партії американських танків Abrams до України.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Хороші новини від міністра [оборони Рустема] Умерова. "Абрамси" вже в Україні та готуються посилити наші бригади. Дякуємо союзникам за виконання домовленостей. Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачань", - зазначив Зеленський.