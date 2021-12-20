Зеленський підписав закон про врегулювання колекторської діяльності

13:45 12 квітень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон , покликаний захистити споживачів від недобросовісних колекторів.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента в понеділок, 12 квітня.

"Сьогодні в Україні налічується понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких звертаються фінансові установи у випадках наявності простроченої заборгованості у своїх клієнтів. Однак ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють з порушеннями законодавства для спонукання боржників повернути борг", - пояснили в ОП.

Новий закон вводить чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів при врегулюванні проблемної заборгованості. Зокрема, документ встановлює вимоги до кредитодавця і колекторських компаній, зокрема: дотримуватися етичної поведінки з боржником; інформувати його в разі залучення колекторської компанії або поступки права витребування новому кредитору; укладати договори тільки з компаніями, включеними до реєстру колекторських компаній НБУ; контролювати дії залучених колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачено штрафи.

"Відповідно до закону, перед укладенням договору про споживчий кредит кредитор повинен проінформувати споживача про можливість залучення колекторської компанії в разі непогашення заборгованості в термін. У договорі про споживчий кредит має бути відображено право споживача звертатися до Національного банку України в разі порушення законодавства в сфері споживчого кредитування", - сказано в повідомленні.

Закон також встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем (або його представником) при врегулюванні простроченої заборгованості. Зокрема, під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, ім'я та прізвище представника, правову підставу для звернення і розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача - також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.



У свою чергу Нацбанк отримує повноваження контролювати дотримання банками, іншими фінансовими установами та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.