Зеленський підписав закон "Про основні засади молодіжної політики"

Підписаний Володимиром Зеленським закон про принципи молодіжної політики вводить дієві механізми залучення молоді до участі в суспільному житті.
Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії, повідомляє пресслужба Офісу Президента 18 травня.
Зокрема, документ визначає, що молодь - це люди у віці від 14 до 35 років, і вводить дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті Міністрів України, на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.
Закон також регулює питання діяльності Українського молодіжного фонду. Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовується і координується Міністерством молоді та спорту України. Політика прозорості діяльності фонду буде забезпечуватися збалансованою структурою органів управління та відкритим процесом їхнього формування.
Верховна Рада прийняла відповідний закон 27 квітня 2021 року.
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