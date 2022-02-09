Зеленський підписав закон "Про основні засади молодіжної політики"

17:08 18 травень Київ, Україна

Підписаний Володимиром Зеленським закон про принципи молодіжної політики вводить дієві механізми залучення молоді до участі в суспільному житті.



Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії, повідомляє пресслужба Офісу Президента 18 травня.



Зокрема, документ визначає, що молодь - це люди у віці від 14 до 35 років, і вводить дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті Міністрів України, на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.



Закон також регулює питання діяльності Українського молодіжного фонду. Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовується і координується Міністерством молоді та спорту України. Політика прозорості діяльності фонду буде забезпечуватися збалансованою структурою органів управління та відкритим процесом їхнього формування.



Верховна Рада прийняла відповідний закон 27 квітня 2021 року.