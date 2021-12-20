Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум - 11 квітня він набув чинності

10:42 12 квітень Київ, Україна

В Україні з 11 квітня почав діяти закон про всеукраїнський референдум. Для його проведення створять автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

10 квітня закон був опублікований у виданні "Голос України" і набув чинності на наступний день після опублікування.

Відзначимо, що низка норм цього документа набуде чинності пізніше.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання:
  • що суперечать положенням Конституції;
  • суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України;
  • спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;
  • створюють загрозу національній безпеці України.
Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії і питання, що знаходяться у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

Можна виносити на розгляд такі питання:
  • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
  • загальнодержавного значення;
  • про зміну території України (тільки про її збільшення);
  • про припинення дії закону або окремих його положень.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронне голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронні голосування повинні набути чинності з початком роботи даної системи.