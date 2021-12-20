Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум - 11 квітня він набув чинності

10:42 12 квітень Київ, Україна

В Україні з 11 квітня почав діяти закон про всеукраїнський референдум. Для його проведення створять автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.



10 квітня закон був опублікований у виданні "Голос України" і набув чинності на наступний день після опублікування.



Відзначимо, що низка норм цього документа набуде чинності пізніше.



Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.



На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання:

що суперечать положенням Конституції;

суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;

спрямовані на ліквідацію незалежності України;

спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;

створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії і питання, що знаходяться у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.



Можна виносити на розгляд такі питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

загальнодержавного значення;

про зміну території України (тільки про її збільшення);

про припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.



Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронне голосування.



Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.



Норми про електронні голосування повинні набути чинності з початком роботи даної системи.