Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум - 11 квітня він набув чинності

В Україні з 11 квітня почав діяти закон про всеукраїнський референдум. Для його проведення створять автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.
10 квітня закон був опублікований у виданні "Голос України" і набув чинності на наступний день після опублікування.
Відзначимо, що низка норм цього документа набуде чинності пізніше.
Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.
На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання:
10 квітня закон був опублікований у виданні "Голос України" і набув чинності на наступний день після опублікування.
Відзначимо, що низка норм цього документа набуде чинності пізніше.
Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.
На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання:
- що суперечать положенням Конституції;
- суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України;
- спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;
- створюють загрозу національній безпеці України.
Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії і питання, що знаходяться у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.
Можна виносити на розгляд такі питання:
Можна виносити на розгляд такі питання:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- загальнодержавного значення;
- про зміну території України (тільки про її збільшення);
- про припинення дії закону або окремих його положень.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронне голосування.
Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.
Норми про електронні голосування повинні набути чинності з початком роботи даної системи.
Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронне голосування.
Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.
Норми про електронні голосування повинні набути чинності з початком роботи даної системи.
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