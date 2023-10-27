Зеленський підписав закон про дерадянізацію адмінустрою

13:54 24 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 24 жовтня підписав закон про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України.

Про це свідчить картка законопроєкту №8263.

Документ передбачає ліквідацію чинного з 1981 року регулювання питань адміністративно-територіального устрою за радянським принципом, а встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ та сіл. А також закріпити на законодавчому рівні процедуру найменування (перейменування) населених пунктів та спростити деякі адміністративно-територіальні процедури.

У законопроєкті також пропонується запровадити поняття "поселення" замість "селище міського типу" як компактного місця проживання людей за межами населеного пункту, що не має стійкого складу населення.