Зеленський підписав закон, який посилить захист лісів і запобігатиме пожежам

19:17 12 березень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким збільшується відповідальність власників землі та землекористувачів за випалювання сухої рослинності з порушенням встановленого порядку поблизу автодоріг, водойм, лісів, полів і залізничних сполучень.



Про це повідомляється на сайті президента.

Даний закон встановлює заборону випалювання з порушенням встановленого порядку сухої рослинності в прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, в середовищі розмноження і на шляхах міграції тварин. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність.



Документ зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності з порушенням встановленого порядку, обкошувати (з прибиранням скошеного) і оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, в смугах відводу автомобільних доріг і залізниць.



Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та в результаті масового сільськогосподарського випалювання. Такі пожежі завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу, рослинному і тваринному світу, знищують види рослин і тварин, які підлягають захисту та занесені до Червоної книги України. При цьому власники і землекористувачі фактично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства, а місцеві органи влади не мають повноважень для запобігання виникненню пожеж.