Зеленський підписав указ про повернення "Мотор Січі"

Зеленський схвалив рішення РНБО про повернення українському народу підприємства "Мотор Січ". Відповідний указ №108/2021 був підписаний сьогодні, 24 березня.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом, необхідно покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Текст рішення РНБО не опублікований, оскільки йому присвоєно гриф "для службового користування".
Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" в Запоріжжі буде повернуте українському народові.
"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуте українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данилов.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Текст рішення РНБО не опублікований, оскільки йому присвоєно гриф "для службового користування".
Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" в Запоріжжі буде повернуте українському народові.
"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуте українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данилов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі