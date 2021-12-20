Зеленський підписав указ про повернення "Мотор Січі"

12:34 24 березень Київ, Україна

Зеленський схвалив рішення РНБО про повернення українському народу підприємства "Мотор Січ". Відповідний указ №108/2021 був підписаний сьогодні, 24 березня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів", введеного в дію указом президента України від 6 березня 2018 № 58 "(додається, для службового користування)", - повідомляється в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом, необхідно покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Текст рішення РНБО не опублікований, оскільки йому присвоєно гриф "для службового користування".



Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" в Запоріжжі буде повернуте українському народові.



"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуте українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данилов.