Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Слов'янську

У Слов'янську Донецької області створять міську військово-цивільну адміністрацію, відповідний указ підписав глава України Володимир Зеленський.
Командувачу ООС і голові Донецької ОДА доручено провести заходи щодо створення такої адміністрації.
Командувачу ООС і голові Донецької ОДА доручено провести заходи щодо створення такої адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Командувачу Об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації доручено провести заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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