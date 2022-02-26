Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Слов'янську

У Слов'янську Донецької області створять міську військово-цивільну адміністрацію, відповідний указ підписав глава України Володимир Зеленський.



Командувачу ООС і голові Донецької ОДА доручено провести заходи щодо створення такої адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"На виконання закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - зазначено в документі.