Зеленський підписав указ про нові військові адміністрації у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо формування нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президентського Офісу.
Відповідно до указу було засновано такі адміністративні одиниці:
Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президентського Офісу.
Відповідно до указу було засновано такі адміністративні одиниці:
- Великобілозерська сільська військова адміністрація у Василівському районі Запорізької області;
- Веселівська селищна військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
- Гуляйпільська міська військова адміністрація у Пологівському районі Запорізької області;
- Костянтинівська сільська військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
- Малинівська сільська військова адміністрація у Пологівському районі Запорізької області;
- Мирненська селищна військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
- Новоуспенівська сільська військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
- Олександрівська сільська військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
- Федорівська сільська військова адміністрація у Пологівському районі Запорізької області;
- Якимівська селищна військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі