Зеленський підписав указ про нові військові адміністрації у Запорізькій області

09:10 06 липня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо формування нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президентського Офісу.

Відповідно до указу було засновано такі адміністративні одиниці:
  • Великобілозерська сільська військова адміністрація у Василівському районі Запорізької області;
  • Веселівська селищна військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
  • Гуляйпільська міська військова адміністрація у Пологівському районі Запорізької області;
  • Костянтинівська сільська військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
  • Малинівська сільська військова адміністрація у Пологівському районі Запорізької області;
  • Мирненська селищна військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
  • Новоуспенівська сільська військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
  • Олександрівська сільська військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області;
  • Федорівська сільська військова адміністрація у Пологівському районі Запорізької області;
  • Якимівська селищна військова адміністрація у Мелітопольському районі Запорізької області.