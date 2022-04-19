Зеленський підписав указ про призначення нових районних суддів

06:26 25 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський затвердив кандидатури на посаду районного судді в Києві, Рівному, Волині, Харкові, Черкасах та Чернівцях.



Про це стало відомо з офіційного сайту глави держави.



Зеленський призначив Олександра Бурлаку на посаду судді Солом'янського районного суду Києва, Олександру Жуковську - на посаду судді Дубенського районного суду Рівненської області.



Наталя Шептицька призначена на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, Валентин Гомаду - суддею Ленінського районного суду Харкова, Роман Піньковський - суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Наталія Танасійчук - суддею Шевченківського районного суду Чернівців, Марина Бондаренко - суддею Дарницького районного суду Києва.