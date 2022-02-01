Зеленський підтримує народ Білорусі та закликає Лукашенка вести діалог з людьми

08:19 15 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung висловив своє ставлення до протестів у Білорусі та ймовірності того, що Білорусь зможе й далі залишатися посередником між Україною та Росією.