Зеленський підтримує народ Білорусі та закликає Лукашенка вести діалог з людьми

Володимир Зеленський в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung висловив своє ставлення до протестів у Білорусі та ймовірності того, що Білорусь зможе й далі залишатися посередником між Україною та Росією.
На питання, чи можна порівняти протести в Білорусі з Майданом, він сказав: "Я не знаю. Але я однозначно підтримую білоруський народ. Люди борються за свободу та за демократію, без агресії й насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будинки".
Він зазначив, що багато демонстрантів в Білорусі "зазнають жорстокого поводження з боку держави".
"Для мене важливо, щоб не було кривавої лазні. Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на зразок Майдану. Чого я поки не бачу - але я не фахівець з Білорусі - так це символічного лідера, навколо якого люди можуть згуртуватися. У будь-якому випадку важливо, щоб білоруси самі вирішували своє майбутнє", - сказав Зеленський.
На питання, чи може Білорусь продовжувати виступати посередником між Україною та Росією після того, як зараз Олександр Лукашенко "явно став на сторону Москви", президент сказав: "Чесно кажучи, не знаю. Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується".
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