Зеленський подасть до Ради законопроєкт про множинне громадянство

15:50 01 грудень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство та економічний паспорт українця.

Про це він повідомив у середу, 1 грудня, у щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Я знаю, наскільки важливим для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів", - сказав глава держави.

Законопроєкт про економічний паспорт українця Зеленський пообіцяв зареєструвати у Раді до 10 грудня. "Відповідно до нього, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для здобуття освіти в Україні або купівлі власного житла в Україні", - розповів він.



Крім того, президент закликав народних депутатів ухвалити закон про запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи, що, за його словами, дозволить забезпечити "гідну старість". Також Зеленський анонсував програму видачі споживчих кредитів усім "чесним платникам податків-фізособам" під 5 відсотків. Глава держави додав, що їх видаватимуть для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії.



За словами президента, Україна за підсумками цього року знизить прямий держборг до рівня менше ніж 50 відсотків ВВП вперше з 2013 року. Він також повідомив, що перший рейс національного авіаперевізника України відбудеться у 2022 році. "До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії - не менше 20 суден, будуть відкриті регулярні рейси: як внутрішні, так і зовнішні", - сказав глава держави з трибуни Верховної Ради.



Крім того, Зеленський заявив, що Україна очікує від Організації Об'єднаних Націй надання статусу міжнародній організації "Кримській платформі".

"Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. Ми повернули Крим до світового порядку денного. Кримську платформу буде закріплено в резолюції Генасамблеї ООН", - сказав президент.

До того ж він наголосив, що Україна не зможе зупинити війну на Донбасі без прямих переговорів із Росією. З його слів, це визнають і зовнішні партнери України.

"Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми маємо говорити, що у нас сильна потужна армія і не боятися говорити один одному правду, якщо ми хочемо повернути Донбас", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 1 грудня Зеленський виступав у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.