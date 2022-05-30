Зеленський побував на передовій у Харківській області

Глава України Володимир Зеленський вперше з початку війни відвідав передову у Харківській області, де зустрівся з військовою, місцевою владою та відвідав постраждалих від агресії росії.
Про це повідомляє сайт президента України.
Крім того, український президент відвідав один із районів Харкова, який сильно постраждав від обстрілу російських військ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у місті та області було зруйновано 2229 житлових будинків.
Під час зустрічі з місцевою владою Зеленський заявив, що для відбудови пошкоджених будинків діятимуть як державні, так і місцеві програми. Проте закликав місцеву владу шукати європейські програми та кредитні проєкти. Президент також наголосив, що всі нові будинки потрібно будувати з бомбосховищами та укриттями.
Під час зустрічі з місцевою владою Зеленський заявив, що для відбудови пошкоджених будинків діятимуть як державні, так і місцеві програми. Проте закликав місцеву владу шукати європейські програми та кредитні проєкти. Президент також наголосив, що всі нові будинки потрібно будувати з бомбосховищами та укриттями.
Також Зеленський провів нараду з керівництвом області та міста.
Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський у супроводі військових та журналістів відвідав Бучу у передмісті Києва. Війська росії окупували райони Київської області незабаром після початку війни і остаточно покинули їх 2 квітня. Після їхнього відходу стало відомо про вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах.
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