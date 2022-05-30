Зеленський побував на передовій у Харківській області

07:31 30 травня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський вперше з початку війни відвідав передову у Харківській області, де зустрівся з військовою, місцевою владою та відвідав постраждалих від агресії росії.

Про це повідомляє сайт президента України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас та нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!», - сказав президент військовослужбовцям.

Крім того, український президент відвідав один із районів Харкова, який сильно постраждав від обстрілу російських військ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у місті та області було зруйновано 2229 житлових будинків.



Під час зустрічі з місцевою владою Зеленський заявив, що для відбудови пошкоджених будинків діятимуть як державні, так і місцеві програми. Проте закликав місцеву владу шукати європейські програми та кредитні проєкти. Президент також наголосив, що всі нові будинки потрібно будувати з бомбосховищами та укриттями.





Також Зеленський провів нараду з керівництвом області та міста.

"Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харків'янами, разом із Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.



На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив голову Служби безпеки в області Романа Дудіна за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський у супроводі військових та журналістів відвідав Бучу у передмісті Києва. Війська росії окупували райони Київської області незабаром після початку війни і остаточно покинули їх 2 квітня. Після їхнього відходу стало відомо про вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах.