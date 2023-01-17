Зеленський пережив не менше 12 замахів з 24 лютого - The Independent

12:01 17 січня Київ, Україна





Про це повідомляє The Independent з посиланням на книгу Кріса Віппла "Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена".



У книзі, зокрема, йдеться, що директор



Бернс відвідав столицю України за дорученням президента США Джо Байдена і мав повідомити Зеленського про точні деталі російських змов.



За даними українських офіційних осіб, імена яких у книзі не розголошуються, Зеленський пережив щонайменше дванадцять замахів на його життя з боку російських сил від початку повномасштабної війни росії проти України.



Автор книги уточнює, що Зеленський двічі залишився живим завдяки розвідданим США, якими Бернс поділився під час свого візиту до Києва. Президент України Володимир Зеленський пережив понад дванадцять замахів на його життя з боку російських сил з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.Про це повідомляє The Independent з посиланням на книгу Кріса Віппла "Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена".У книзі, зокрема, йдеться, що директор ЦРУ Білл Бернс під час свого перебування у Києві провів таємну зустріч із Зеленським перед вторгненням росії. На цій зустрічі Бернс попередив президента про загрозу вбивства.Бернс відвідав столицю України за дорученням президента США Джо Байдена і мав повідомити Зеленського про точні деталі російських змов.За даними українських офіційних осіб, імена яких у книзі не розголошуються, Зеленський пережив щонайменше дванадцять замахів на його життя з боку російських сил від початку повномасштабної війни росії проти України.Автор книги уточнює, що Зеленський двічі залишився живим завдяки розвідданим США, якими Бернс поділився під час свого візиту до Києва.

"Розвідані були настільки детальними, що допомогли силовикам Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя", — йдеться в книзі.

На початку березня британське видання The Times повідомляло, що протягом тижня росія намагалася тричі вбити Зеленського, проте щоразу замахи вдавалося зірвати завдяки "зливу" інформації, організованому офіцерами фсб. Росія відправила в Україну для вбивства Зеленського два різні угруповання - найманців із приватної військової компанії "Вагнер" та чеченські спецсили.