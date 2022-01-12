Зеленський переговорив із Трюдо телефоном. Предмет розмови

11:37 12 січень Київ, Україна

Стало відомо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо, канадським прем'єр-міністром.



У ході розмови український лідер запропонував канадському оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.



«З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети, пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію», – заявив Володимир Зеленський.



Крім цього, Зеленський розповів Трюдо про ситуацію на сході країни, наголосивши на способах та кроках її врегулювання та меті для досягнення миру в рамках наявних форматів, а також повідомив про участь міжнародних партнерів та прихильників України у питанні вирішення конфлікту та прагнення до деескалації російських військ.



Зеленський наголосив, що позиція західних країн при діалозі з Російською Федерацією зобов'язана залишатися жорсткою та необхідно дотримуватися заяв про впровадження пакету санкцій проти Росії у разі її нападу.



Президент України висловив сподівання, що Канада, як і раніше, залишиться на боці всілякої підтримки щодо вступу України до НАТО: «Ніхто, крім України та НАТО, не повинен впливати на процес нашої інтеграції з Альянсом».



Окремим пунктом для переговорів стала тема щодо продовження співпраці у тренувальній місії Unifier, згідно з якою проводиться спільна військова підготовка двох держав.



Також лідери Канади та України обговорили важливість надання компенсації сім'ям, які постраждали від аварії літака МАУ PS752, збитого два роки тому над Тегераном.



Закінчилися переговори політиків запрошенням канадського прем'єра до України у 2022 році.