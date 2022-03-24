Зеленський передав на затвердження ВРУ законопроєкт про великий герб України

12:01 28 червня Київ, Україна

Сьогодні, приурочивши до святкування Дня Конституції, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт закону про великий герб України.

Про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради.