Зеленський озвучив назву майбутнього національного авіаперевізника

21:16 25 листопад Київ, Україна

Володимир Зеленський під час форуму «Велике будівництво: Авіація. Туризм» розповів, яку назву матиме майбутня державна авіакомпанія України.

Національного авіаперевізника буде названо «Українські національні авіалінії» (ЮНА).



За словами Зеленського, загалом розглядалося кілька робочих назв.



«На сьогодні це – Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, українські національні авіалінії – ЮНА. Як наша держава з великою історією, але завжди енергійна і юна, і об'єднана», – зауважив він.



Як відомо, парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №6298 із поправками до держбюджету на поточний рік, який передбачає виділення пів мільярда гривень, які будуть направлені на нову національну авіакомпанію.



Про ініціативу створити національну авіакомпанію, флот якої був би сформований із літаків виробництва державного підприємства «Антонов», президент заговорив ще навесні минулого року.



Нагадаємо, аеропорт "Черкаси" отримав сертифікат експлуатації після 3 років перерви. Наразі аеродром офіційно відповідає вимогам законодавства України про цивільну авіацію та придатний для експлуатації повітряних суден. Однак для отримання дозволу на експлуатацію злітно-посадкової смуги аеропорту підприємство має отримати ще один дозвіл.